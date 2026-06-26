Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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26.06.2026 13:17:01
Lineage vs. Rexford Industrial Realty: Which Real Estate Stock Is a Better Buy in 2026?
Industrial real estate has shifted from boring warehouses to critical logistics hubs. Investors choosing between Lineage (NASDAQ:LINE) and Rexford Industrial Realty (NYSE:REXR) are weighing global scale against regional dominance.Lineage focuses on the specialized niche of cold storage, managing complex food supply chains across multiple continents. Rexford Industrial Realty takes a different approach by concentrating exclusively on the high-demand infill markets of Southern California. Both provide essential infrastructure, but their geographic footprints and operational complexities create distinct investment profiles for those looking at the sector.Lineage operates a massive network of temperature-controlled warehouses, serving as a vital link for food producers and retailers. By managing over 500 facilities across North America, Europe, and Asia-Pacific, the company provides a global solution for the food and beverage industry. Its 25 largest customers account for nearly 33% of total revenue, which adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Lineage Inc Registered Shs
|43,98
|3,22%
|Realty Income Corp.
|55,25
|1,47%
|Rexford Industrial Realty Inc Trust Units
|30,00
|2,11%
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