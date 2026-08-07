Lineage: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lineage hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Lineage vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,36 Milliarden USD gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,208 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,36 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at