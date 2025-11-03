Linewell Software hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Linewell Software hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CNY gegenüber -0,080 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 115,35 Prozent auf 290,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

