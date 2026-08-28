Linewell Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Linewell Software stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 97,8 Millionen CNY – eine Minderung von 31,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 143,3 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at