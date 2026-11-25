Lingerie Fighting Championships hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at