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22.05.2026 06:31:29
Lingerie Fighting Championships verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lingerie Fighting Championships lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lingerie Fighting Championships in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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