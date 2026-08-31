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31.08.2026 06:31:29
Lingyi iTech (Guangdong) Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lingyi iTech (Guangdong) Company Registered stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lingyi iTech (Guangdong) Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,39 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 13,03 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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