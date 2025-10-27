Lingyuan Iron Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lingyuan Iron Steel veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,38 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 19,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at