Lingyuan Iron Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lingyuan Iron Steel hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,120 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,49 Prozent auf 4,07 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at