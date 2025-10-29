Lingyun Industrial A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lingyun Industrial A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4,81 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,41 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at