Lingyun Industrial A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lingyun Industrial A äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lingyun Industrial A 0,180 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,11 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,92 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at