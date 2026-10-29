Lingyun Industrial A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lingyun Industrial A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,81 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,72 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at