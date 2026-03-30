Linhai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Linhai präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 329,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 288,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Linhai in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,13 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,05 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at