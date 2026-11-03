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03.11.2026 06:31:28
Linhai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Linhai hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Linhai 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 279,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 223,0 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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