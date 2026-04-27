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27.04.2026 06:31:29
Linhai stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Linhai gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im abgelaufenen Quartal hat Linhai 326,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 271,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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