Linhai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Linhai hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 221,6 Millionen CNY, gegenüber 326,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,14 Prozent präsentiert.

