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18.11.2026 06:31:28
Linical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Linical gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 26,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -33,240 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,83 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linical 2,23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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