Linical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Linical präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 33,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,780 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,23 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linical 2,50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at