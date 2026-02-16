|
Linical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Linical hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 27,61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,98 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 21,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linical 2,53 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
