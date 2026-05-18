18.05.2026 06:31:29

Linical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Linical hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 78,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Linical ein Ergebnis je Aktie von -9,840 JPY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,33 Prozent zurück. Hier wurden 1,83 Milliarden JPY gegenüber 2,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -147,410 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Linical ein EPS von -23,870 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 8,67 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 16,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Linical 10,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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