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17.08.2026 06:31:29
Linical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Linical ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Linical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 28,16 JPY. Im Vorjahresquartal waren -7,830 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,63 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,91 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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