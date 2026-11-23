Linike Medical Group hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Linike Medical Group 3,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 126,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,43 Prozent auf 11,26 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,68 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at