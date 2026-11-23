|
23.11.2026 06:31:29
Linike Medical Group präsentierte Quartalsergebnisse
Linike Medical Group hat am 20.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal hat Linike Medical Group 3,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 126,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,43 Prozent auf 11,26 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,68 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!