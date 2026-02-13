Link and Motivation präsentierte Quartalsergebnisse

Link and Motivation präsentierte in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Link and Motivation 11,22 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,09 Prozent auf 11,34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 34,38 JPY erwirtschaftet worden.

Link and Motivation hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 41,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 37,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at