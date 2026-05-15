Link and Motivation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Link and Motivation lud am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Link and Motivation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,01 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Link and Motivation mit einem Umsatz von insgesamt 10,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at