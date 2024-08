Link and Motivation stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Link and Motivation lud am 09.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,46 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 9,70 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Link and Motivation 8,71 Milliarden JPY umgesetzt.

