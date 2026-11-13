Link and Motivation: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Link and Motivation hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at