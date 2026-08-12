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12.08.2026 06:31:29
Link Bilgisayar Systemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Link Bilgisayar Systemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 TRY, nach 0,140 TRY im Vorjahresvergleich.
Link Bilgisayar Systemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,1 Millionen TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 264,4 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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