Link legte Quartalsergebnis vor

Link hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 525,9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,7 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at