LINK Mobility Group legte Quartalsergebnis vor

LINK Mobility Group hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,27 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,01 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 18,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,69 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,274 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 1,99 Milliarden NOK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at