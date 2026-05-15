LINK Mobility Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LINK Mobility Group präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,130 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LINK Mobility Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,00 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,284 NOK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,01 Milliarden NOK erwartet.

Redaktion finanzen.at