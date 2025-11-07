LINK Mobility Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LINK Mobility Group veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LINK Mobility Group einen Umsatz von 1,66 Milliarden NOK eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,190 NOK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,73 Milliarden NOK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at