LINK Mobility Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LINK Mobility Group lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,36 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LINK Mobility Group -0,010 NOK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Milliarden NOK – ein Plus von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LINK Mobility Group 1,76 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,277 NOK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,05 Milliarden NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at