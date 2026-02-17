Link Pharma Chem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Link Pharma Chem hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 67,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 26,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at