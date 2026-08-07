Link Pharma Chem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Link Pharma Chem hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,910 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,19 Prozent auf 87,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at