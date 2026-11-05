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05.11.2026 06:31:28
Link Pharma Chem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Link Pharma Chem lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Link Pharma Chem hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 53,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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