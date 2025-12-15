Link-U: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Link-U hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,73 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,92 Prozent auf 1,09 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

