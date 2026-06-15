Link-U: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Link-U hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 9,57 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,400 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,51 Prozent auf 1,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at