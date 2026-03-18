Link-U stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Link-U präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,02 JPY, nach 5,01 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at