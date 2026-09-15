Link-U verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Link-U veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Link-U hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 49,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,10 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Link-U im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Link-U 1,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 39,140 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,44 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,80 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at