Linkage Global Incorporation Registered Shs Aktie
ISIN: KYG5500B1023
|
02.12.2025 03:50:23
Linkage Global Signs LOI To Acquire Cicada Tech For $60 Mln
(RTTNews) - Linkage Global Inc. (LGCB), a cross-border e-commerce integrated services provider headquartered in Japan, announced that it has entered into a nonbinding Letter of Intent (LOI) with Cicada Tech Limited. Cicada Tech is primarily engaged in tokenizing real-world assets into liquid, on-chain yield instruments.
Under the LOI, the two companies will conduct diligence and negotiations regarding a potential transaction in which Linkage Global may acquire 100% of Cicada Tech's equity interest. The proposed consideration totals $60 million, consisting of $3 million in cash and the remainder to be satisfied through the issuance of Linkage Global Class A ordinary shares.
The transaction is also conditional upon, among other matters,the negotiation and execution of a definitive purchase agreement containing customary representations, warranties, covenants and indemnities, receipt of any required regulatory and thirdparty approvals, and the absence of any material adverse change.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Linkage Global Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Linkage Global Incorporation Registered Shsmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.