Linkage Global Incorporation Registered Shs Aktie

Linkage Global Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG5500B1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 03:50:23

Linkage Global Signs LOI To Acquire Cicada Tech For $60 Mln

(RTTNews) - Linkage Global Inc. (LGCB), a cross-border e-commerce integrated services provider headquartered in Japan, announced that it has entered into a nonbinding Letter of Intent (LOI) with Cicada Tech Limited. Cicada Tech is primarily engaged in tokenizing real-world assets into liquid, on-chain yield instruments.

Under the LOI, the two companies will conduct diligence and negotiations regarding a potential transaction in which Linkage Global may acquire 100% of Cicada Tech's equity interest. The proposed consideration totals $60 million, consisting of $3 million in cash and the remainder to be satisfied through the issuance of Linkage Global Class A ordinary shares.

The transaction is also conditional upon, among other matters,the negotiation and execution of a definitive purchase agreement containing customary representations, warranties, covenants and indemnities, receipt of any required regulatory and thirdparty approvals, and the absence of any material adverse change.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Linkage Global Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Linkage Global Incorporation Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen