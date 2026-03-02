|
Linkage Software A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Linkage Software A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig standen 291,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linkage Software A 306,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Linkage Software A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,320 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,33 Prozent auf 1,05 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Linkage Software A 1,11 Milliarden CNY umgesetzt.
