Linkage Software A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Linkage Software A hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Linkage Software A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Linkage Software A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 203,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at