10.11.2026 06:31:29

LINKBAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LINKBAL gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,540 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 266,4 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LINKBAL einen Umsatz von 238,7 Millionen JPY eingefahren.

LINKBAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,580 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -10,570 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat LINKBAL im vergangenen Geschäftsjahr 1,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LINKBAL 906,31 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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