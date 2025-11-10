LINKBAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LINKBAL hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LINKBAL noch ein Gewinn pro Aktie von -1,500 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 238,7 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,8 Millionen JPY in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 10,570 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte LINKBAL ein Ergebnis je Aktie von -6,650 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,39 Prozent auf 906,31 Millionen JPY. Im Vorjahr hatte LINKBAL 968,17 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at