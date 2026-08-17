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17.08.2026 06:31:29
LINKBAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LINKBAL hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LINKBAL -7,650 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 242,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 225,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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