LINKBAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LINKBAL gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

LINKBAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,48 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,950 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 235,1 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 213,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at