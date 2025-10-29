LINKBANCORP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LINKBANCORP hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 44,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at