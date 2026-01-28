28.01.2026 06:31:29

LINKBANCORP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LINKBANCORP stellte am 26.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,27 Prozent auf 46,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,900 USD beziffert. Im Vorjahr hatte LINKBANCORP 0,710 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 175,41 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte LINKBANCORP einen Umsatz von 167,59 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen