LINKBANCORP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LINKBANCORP stellte am 26.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,27 Prozent auf 46,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,900 USD beziffert. Im Vorjahr hatte LINKBANCORP 0,710 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 175,41 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte LINKBANCORP einen Umsatz von 167,59 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at