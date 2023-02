Linke beklagt schwierige Lage in Kitas wegen Personalmangels

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke beklagt eine katastrophale Lage in vielen Kindertagesstätten und fordert Gegenmaßnahmen des Bundes. "In den letzten Wochen häufen sich die Meldungen, dass Kommunen die Öffnungszeiten ihrer Kitas verkürzen müssen, um dem Personalmangel zu begegnen", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte. Die Bundesregierung müsse sich der Sache annehmen und gemeinsam mit den Ländern für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal sorgen, forderte der Bundestagsabgeordnete. "Wir wollen wissen, wie die Koalition das angehen will.". Die Linksfraktion hat dazu für Donnerstagnachmittag eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt./vsr/DP/zb