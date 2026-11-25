BERLIN (dpa-AFX) - Bei einer Veranstaltung mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, im Bundestag haben Abgeordnete der Links-Fraktion kurzzeitig eine Tür zum Raum des Treffens blockiert. Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür setzen. Teilnehmer an der Veranstaltung sagten der Deutschen Presse-Agentur, die Blockadeaktion vor der Tür zu einem Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus des Bundestages habe etwa eine Minute oder kürzer gedauert.

Die Schirmherrschaft für die im Rahmen eines sogenannten Parlamentarischen Frühstücks organisierte Veranstaltung hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz übernommen. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag. An der Veranstaltung hatte es im Vorfeld Kritik gegeben. Barnea wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff auf die libanesische Terror-Miliz Hisbollah im September 2024 beteiligt zu haben.

Linke-Abgeordnete bestätigt Blockadeaktion

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte dpa auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind. Becker sagte zu den Beweggründen für die Aktion, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten. Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren. "Wir haben ja nur Bilder hochgehalten", sagte Becker. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um Fotos von Opfern des Pager-Angriffs. Sie bezeichnete diesen als Kriegsverbrechen.

Aus Parlamentskreisen hieß es, der Vorfall werde in den zuständigen Gremien des Bundestags besprochen werden.

Zu dem Treffen mit Barnea hatte nach Teilnehmerangaben der Verein Nahost-Friedensforum (Naffo) eingeladen. Der Verein will nach eigenen Angaben "durch seine Aktivitäten und Informationen das Verständnis in der deutschen Politik für die Vielschichtigkeit der Situation im Nahen Osten erhöhen". Eine Stellungnahme zu den aktuellen Vorgängen lehnte der Verein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ab./bk/DP/zb